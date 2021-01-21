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Криштиану Роналду несколько месяцев поддерживает связь с президентом «Реала»

Криштиану Роналду несколько месяцев поддерживает связь с президентом «Реала»
Футбол / Испания 0

Стали известны подробности отношений между нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом.

Как уже сообщалось, футболист и функционер на днях провели встречу на базе «бьянконери» в Турине. О чём они разговаривали, неизвестно.

Как уточняет Marca, Роналду и Перес поддерживают связь уже несколько месяцев. Отношения между ними стали напряжёнными после того, как португалец покинул «Реал» летом 2018 года, однако в прошлом году Криштиану посетил матч «сливочных» с «Барселоной». После этого связь наладилась. Отмечается, что на базе «Ювентуса» они общались как старые приятели.

Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. Будучи игроком «Королевского клуба», 35-летний форвард выиграл четыре «Золотых мячей».

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