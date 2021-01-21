25 января Кокорин пройдёт медобследование для перехода в «Фиорентину»

«Фиорентина» и «Спартак» согласовали все условия перехода нападающего красно-белых Александра Кокорина. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией. Если медобследование пройдёт успешно, 26 января нападающий подпишет контракт с «Фиорентиной».

«25 января Кокорин пройдёт медобследование в Риме», — сообщил один из источников «Чемпионату».

Накануне стало известно, что клубы достигли принципиальной договорённости по трансферу игрока. Сумма сделки должна составить примерно € 5 млн. Итальянский клуб предложил Александру контракт с зарплатой около € 1,7 млн в год и дал ему 24 часа на принятие решения. При этом по условиям соглашения со «Спартаком», рассчитанного до лета 2023 года, Кокорин получает € 3 млн.



Александр перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.