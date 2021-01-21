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Александр Кокорин принял предложение «Фиорентины»

Александр Кокорин принял предложение «Фиорентины»
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин стал ещё ближе к переходу в «Фиорентину».

Накануне стало известно, что клубы достигли принципиальной договорённости по трансферу игрока. Сумма сделки должна составить примерно € 5 млн. Итальянский клуб предложил Александру контракт с зарплатой около € 1,7 млн в год и дал ему 24 часа на принятие решения. При этом по условиям соглашения со «Спартаком», рассчитанного до лета 2023 года, Кокорин получает € 3 млн.

Как сообщает журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале, 29-летний футболист принял предложение «Фиорентины» и в скором времени отправится во Флоренцию. Вероятнее всего, это произойдёт завтра.

Александр перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

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