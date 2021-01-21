Агент Кокорина подтвердил, что игрок 25 января пройдёт медосмотр для «Фиорентины»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, подтвердил, что форвард пройдёт медобследование для перехода в «Фиорентину» 25 января.
«В понедельник летим в Рим. Там пройдём медобследование. Во вторник во Флоренции подписание контракта на 3,5 года», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Накануне стало известно, что клубы достигли принципиальной договорённости по трансферу игрока. Сумма сделки должна составить примерно € 5 млн. Итальянский клуб предложил Александру контракт с зарплатой около € 1,7 млн в год и дал ему 24 часа на принятие решения. При этом по условиям соглашения со «Спартаком», рассчитанного до лета 2023 года, Кокорин получает € 3 млн.
Александр перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
- 21 января 2021
-
14:59
-
14:53
-
14:47
-
14:40
-
14:36
-
14:06
-
14:00
-
13:49
-
13:48
-
13:36
-
13:23
-
13:16
-
12:57
-
12:43
-
12:38
-
12:31
-
12:10
-
11:56
-
11:36
-
11:32
-
11:25
-
11:22
-
11:05
-
10:52
-
10:43
-
10:29
-
09:59
-
09:54
-
09:32Алексей Березуцкий решил остаться в ЦСКА Эксклюзив
-
09:29
-
09:25
-
08:31
-
07:26
-
07:05
-
06:35