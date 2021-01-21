Агент Кокорина подтвердил, что игрок 25 января пройдёт медосмотр для «Фиорентины»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, подтвердил, что форвард пройдёт медобследование для перехода в «Фиорентину» 25 января.



«В понедельник летим в Рим. Там пройдём медобследование. Во вторник во Флоренции подписание контракта на 3,5 года», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Накануне стало известно, что клубы достигли принципиальной договорённости по трансферу игрока. Сумма сделки должна составить примерно € 5 млн. Итальянский клуб предложил Александру контракт с зарплатой около € 1,7 млн в год и дал ему 24 часа на принятие решения. При этом по условиям соглашения со «Спартаком», рассчитанного до лета 2023 года, Кокорин получает € 3 млн.



Александр перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

25 января Кокорин пройдёт медобследование для перехода в «Фиорентину»