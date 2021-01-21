Игорь Денисов выступил в поддержку Алексея Навального

Бывший футболист сборной России Игорь Денисов выступил с заявлением, в котором поддержал политика Алексея Навального, находящегося под арестом после возвращения из Германии.



«Друзья, всем привет. Я Игорь Денисов, бывший капитан «Локомотива», «Зенита», «Динамо» и сборной России. Я никогда не интересовался политикой и интересоваться ей не буду. Но сейчас дело не в политике. Я хочу поддержать Алексея Навального. Я ни к чему не призываю. Просто хочу поддержать его семью, его детей, жену и его самого. Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе. Всем мира и добра», — цитирует Денисова Sports.ru.



Ранее появилась информация, что Денисов может вернуться в «Зенит», став тренером клубной академии. Экс-полузащитник впоследствии это опроверг.

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