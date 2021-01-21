Вратарь «Ньюпорта», забивший ударом от своих ворот, попал в «Книгу рекордов Гиннесса»
Вратарь «Ньюпорт Каунти» Том Кинг, забивший ударом от своих ворот, попал в «Книгу рекордов Гиннесса».
По сообщениям Sky Sports, «Книга рекордов Гиннесса» подтвердила, что гол голкипера «Ньюпорта» в ворота «Челтенхэма» в матче 23-го тура второй английской лиги (четвёртый по рангу дивизион Англии) 19 января стал самым дальним голом, когда-либо забитым в официальном матче.
Удар по воротам 25-летнего Кинга на стадионе «Джонни-Рокс» был подхвачен ветром и пролетел над его коллегой из «Челтнема» Джошем Гриффитсом с расстояния 96,01 метра. Кинг побил предыдущий рекорд в 91,9 м, установленный вратарём Асмиром Беговичем. Босниец отличился за «Сток Сити» в матче АПЛ с «Саутгемптоном» в ноябре 2013 года.
Голкипер «Ньюпорт Каунти» забил ударом от своих ворот в матче четвёртого дивизиона Англии
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