Вратарь «Ньюпорта», забивший ударом от своих ворот, попал в «Книгу рекордов Гиннесса»

Вратарь «Ньюпорт Каунти» Том Кинг, забивший ударом от своих ворот, попал в «Книгу рекордов Гиннесса».



По сообщениям Sky Sports, «Книга рекордов Гиннесса» подтвердила, что гол голкипера «Ньюпорта» в ворота «Челтенхэма» в матче 23-го тура второй английской лиги (четвёртый по рангу дивизион Англии) 19 января стал самым дальним голом, когда-либо забитым в официальном матче.



Удар по воротам 25-летнего Кинга на стадионе «Джонни-Рокс» был подхвачен ветром и пролетел над его коллегой из «Челтнема» Джошем Гриффитсом с расстояния 96,01 метра. Кинг побил предыдущий рекорд в 91,9 м, установленный вратарём Асмиром Беговичем. Босниец отличился за «Сток Сити» в матче АПЛ с «Саутгемптоном» в ноябре 2013 года.

Голкипер «Ньюпорт Каунти» забил ударом от своих ворот в матче четвёртого дивизиона Англии