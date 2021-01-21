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«Спартак» объявил о договорённости с «Фиорентиной» о переходе Кокорина

«Спартак» объявил о договорённости с «Фиорентиной» о переходе Кокорина
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Спартака» объявила о договорённости с «Фиорентиной» о трансфере форварда красно-белых Александра Кокорина.

«Спартак» и «Фиорентина» договорились о трансфере Александра Кокорина. Саша, удачи в Серии А!» — говорится в сообщении в «твиттере» «Спартака».

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».

Накануне стало известно, что «Спартак» и «Фиорентина» согласовали трансфер Кокорина. Сумма сделки должна составить примерно € 5 млн. Итальянский клуб предложил Александру контракт с зарплатой около € 1,7 млн в год и дал ему 24 часа на принятие итогового решения. Сегодня игрок принял предложение. При этом по условиям соглашения со «Спартаком», рассчитанного до лета 2023 года, он получает € 3 млн.

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