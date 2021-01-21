«Уфа» объявила о переходе Олега Иванова
Пресс-служба «Уфы» объявила о переходе полузащитника Олега Иванова, который ранее выступал за «Ахмат». Иванов подписал контракт на 1,5 года.
«Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Олега с подписанием контракта и желает больших успехов в нашем клубе! Добро пожаловать!» — говорится в сообщении.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Уфы».
Об уходе Иванова из «Ахмата» было объявлено 10 января. За грозненский клуб полузащитник выступал с 2012 года, сыграв около 250 встреч и став вторым футболистом в истории команды по количеству проведённых матчей. В нынешнем сезоне 34-летний хавбек провёл 13 матчей в РПЛ и отдал одну голевую передачу.
«Уфа», набрав 13 очков в 19 турах, находится в зоне вылета в таблице Российской Премьер-Лиги, занимая 15-е место.
Олег Иванов должен подписать контракт с «Уфой» сегодня
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