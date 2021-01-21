«Ливерпуль» — «Бёрнли»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 21 января, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Бёрнли». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Бёрнли».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ассистенты — Марк Перри и Марк Скоулз. Резервный рефери — Энтони Тейлор.



Подопечные Юргена Клоппа в 18 встречах набрали 34 очка и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (16) — на 17-м месте. У подопечных Шона Дайча один матч в запасе.



Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Юнайтед» (40). В тройку лидеров входят «Манчестер Сити» (38) и «Лестер Сити» (38).