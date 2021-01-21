«Корнелья» — «Барселона»: Нето, Пуч и Мориба выйдут с первых минут
Стал известен стартовый состав «Барселоны» на матч 1/16 финала Кубка Испании с «Корнельей». Начало — в 23:00 мск.
«Барселона»: Нето, Араухо, Ленгле, Мингеса, Фирпо, Мориба, Пьянич, Тринкан, Пуч, Гризманн, Брайтвайт.
Напомним, нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропускает матч, так как наказан за поведение в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао (2:3). Капитана сине-гранатовых дисквалифицировали на два матча.
В финальном матче Суперкубка Испании «Атлетик» в овертайме обыграл «Барселону» со счётом 3:2. В составе сине-гранатовых дубль оформил Антуан Гризманн. В составе победителей голы на счету Оскара де Маркоса, Асьера Вильялибре и Иньяки Уильямса.
Лионель Месси дисквалифицирован на два матча за удар соперника в финале Суперкубка Испании
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