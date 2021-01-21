«Атлетик» вырвал победу у «Ивисы» и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

В матче 1/16 финала «Атлетик» из Бильбао обыграл «Ивису». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Кан Миссес» в Ивисе и завершилась со счётом 2:1.

На 12-й минуте полузащитник «Ивисы» Хави Перес открыл счёт. Во втором тайме полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия восстановил равновесие, ему ассистировал хавбек Икер Муньяин. Защитник басков Унай Нуньес в добавленное время забил победный гол. Кроме того, во втором тайме судья отменил гол «Ивисы» после вмешательства VAR.

«Атлетик» вышел в 1/8 финала Кубка Испании. В стадию, где сыграют 16 лучших команд турнира, уже пробились «Реал Сосьедад», «Альякояно», «Валенсия», «Вильярреал», «Вальядолид», «Навалькальнеро», «Гранада», «Альмерия», «Севилья», «Жирона», «Бетис», «Осасуна», «Леванте» и «Райо Вальекано».