Евгений Бушманов: у Кокорина достаточный уровень, чтобы заиграть в Италии

Бывший тренер «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал трансфер нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».
«Думаю, что это хорошая новость. Как для самого Кокорина, так и вообще для нашего футбола. Да и «Спартак» с этим трансфером должен выиграть. Сможет ли Александр заиграть в Серии А? У него достаточный уровень, для того чтобы заиграть в Италии. Все данные для этого у него есть. А получится или нет, в первую очередь это зависит от него самого. Очень хочется, чтобы он там заиграл.
По идее, проблем с мотивацией быть не должно. Всё-таки Александр и зрелый футболист, и человек, много повидавший. Почти 30 лет — уже не мальчик. Думаю, ему хочется проверить себя: поиграть в сильном, хорошем чемпионате и проявить себя там.
Не заиграл в «Спартаке»? Не он первый и не он последний. Игрок приходит в какой-то клуб, и у него не получается там заиграть. Так иногда бывает. Скорее всего, не его команда», — цитирует Бушманова Rusfootball.
- 22 января 2021
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