Защитник «Зенита» Дуглас Сантос объяснил, почему у него нет татуировок

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, почему на его теле нет ни одной татуировки, в отличие от большинства его соотечественников.



«Отчасти это связано с тем, что я религиозный человек, а отчасти с тем, что мой дед всегда говорил мне в детстве: «Только попробуй наколоть себе что-нибудь, я тебе уши оторву!» И я вырос с убеждением, что никаких татуировок на мне не будет. Никогда не было такого желания, а сейчас и подавно.



Мне комфортно без них — можно выбирать любую одежду, а не надевать, например, что-то с длинным рукавом, если там, куда ты идёшь, нежелательно показывать рисунки на руках. Но я совершенно спокойно отношусь к тому, что многие люди делают татуировки — у каждого своя жизнь и свой выбор», — цитирует Сантоса пресс-служба «Зенита».

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