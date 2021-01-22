Защитник «Зенита» Дуглас Сантос объяснил, почему у него нет татуировок

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, почему на его теле нет ни одной татуировки, в отличие от большинства его соотечественников.
«Отчасти это связано с тем, что я религиозный человек, а отчасти с тем, что мой дед всегда говорил мне в детстве: «Только попробуй наколоть себе что-нибудь, я тебе уши оторву!» И я вырос с убеждением, что никаких татуировок на мне не будет. Никогда не было такого желания, а сейчас и подавно.
Мне комфортно без них — можно выбирать любую одежду, а не надевать, например, что-то с длинным рукавом, если там, куда ты идёшь, нежелательно показывать рисунки на руках. Но я совершенно спокойно отношусь к тому, что многие люди делают татуировки — у каждого своя жизнь и свой выбор», — цитирует Сантоса пресс-служба «Зенита».
- 22 января 2021
-
15:17
-
15:13
-
15:08
-
14:59
-
14:55
-
14:44
-
14:21
-
14:20
-
13:50
-
13:42
-
13:42
-
13:30
-
13:22
-
13:08
-
13:05
-
12:40
-
12:36
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
12:00
-
11:48
-
11:34
-
11:00
-
10:59
-
10:52
-
10:45
-
10:17
-
10:09
-
10:03
-
09:40
-
09:37
-
09:28
-
09:27
-
08:40