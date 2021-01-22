Дуглас Сантос: русский язык пока что знаю на один процент

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, как общается с партнёрами по команде, говорящими на других языках.



«С российскими одноклубниками говорю в основном на английском. Конечно, я не идеально владею им — наверное, знаю английский на 3% или около того, но футбольной лексики для объяснения мне хватает, я чувствую, что мы отлично понимаем друг друга. На сколько процентов знаю русский? Пока что на один! Не так уж плохо, правда?» — приводит слова Сантоса пресс-служба сине-бело-голубых.



«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.

Дуглас Сантос: у «Зенита» есть всё, чтобы выиграть все три кубка второй год подряд