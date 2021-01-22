«На фоне аквадискотеки». У Василия Березуцкого первый пост в «Инстаграме» за полтора года
Бывший футболист, а ныне тренер ЦСКА Василий Березуцкий опубликовал новый пост в «Инстаграме».
Специалист разместил фотографию, на которой стоит рядом с джакузи, и сопроводил её подписью: «На фоне аквадискотеки». Публикация стала первой за почти полтора года. Последний пост в аккаунте Василия появился в середине сентября 2019 года.
Василий Березуцкий — воспитанник футбольной школы «Смена». В возрасте 15 лет перешёл в «Торпедо-ЗИЛ», откуда в 2002 году перешёл в ЦСКА. В составе московского клуба выступал на протяжении 17 сезонов. В составе «армейцев» — многократный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА.
ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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