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«На фоне аквадискотеки». У Василия Березуцкого первый пост в «Инстаграме» за полтора года

«На фоне аквадискотеки». У Василия Березуцкого первый пост в «Инстаграме» за полтора года
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист, а ныне тренер ЦСКА Василий Березуцкий опубликовал новый пост в «Инстаграме».

Специалист разместил фотографию, на которой стоит рядом с джакузи, и сопроводил её подписью: «На фоне аквадискотеки». Публикация стала первой за почти полтора года. Последний пост в аккаунте Василия появился в середине сентября 2019 года.

Василий Березуцкий — воспитанник футбольной школы «Смена». В возрасте 15 лет перешёл в «Торпедо-ЗИЛ», откуда в 2002 году перешёл в ЦСКА. В составе московского клуба выступал на протяжении 17 сезонов. В составе «армейцев» — многократный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА.

ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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