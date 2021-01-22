Джейми Варди перенесёт операцию на пахе и пропустит несколько недель

Нападающий «Лестера» Джейми Варди в ближайшее время перенесёт операцию на пахе, из-за которой пропустит несколько недель. Об этом сообщил главный тренер «лис» Брэндон Роджерс на предматчевой пресс-конференции 1/16 финала Кубка Англии против «Брентфорда».
«Джейми будет отсутствовать несколько недель. Сейчас у нас есть окно, позволяющее ему перенести небольшую операцию. После неё он вернётся. Долго восстанавливаться не придётся, но операцию на пах нужно перенести, не стоит её откладывать», — приводит слова Роджерса пресс-служба «Лестера».
34-летний Варди уже пропускал некоторые отрезки нынешнего сезона из-за травм. Так, Джейми появился в стартовом составе на матч 19-го тура АПЛ против «Саутгемптона», но вскоре был заменён из-за рецидива мышечного повреждения бедра. Всего в нынешнем чемпионата он провёл 18 матчей и забил 11 голов.
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