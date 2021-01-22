Счёт матча «Рома» — «Специя» был изменён из-за перебора замен у римлян

Спортивный суд итальянской Серии А постановил, что окончательный счёт поражения «Ромы» в матче Кубка Италии со «Специей» (2:4) был изменён на 0:3, сообщает Get Italian Football News в "Твиттере". Это произошло из-за того, что римляне провели шесть замен, хотя по регламенту разрешено лишь пять.
Основное время матча завершилось со счётом 2:2. «Специя» открыла счёт в матче на шестой минуте. Гол в свой актив записал Андрей Галабинов. Спустя девять минут Риккардо Сапонара удвоил преимущество гостей. Под самый перерыв «Рома» сократила отставание в счёте после точного удара Лоренцо Пеллегрини. На 73-й минуте Генрих Мхитарян сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.
В самом начале дополнительного времени «Рома» осталась вдевятером. Сначала вторую жёлтую карточку получил Джанлука Манчини. Спустя минуту Пау Лопес получил прямую красную карточку и также покинул поле. На 107-й минуте Даньеле Верде забил третий гол в ворота «Ромы». Точку в матче поставил Сапонара на 120-й минуте.
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