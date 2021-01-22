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Наставник «Фиорентины»: ждём приезда Кокорина и его подписи в контракте

Наставник «Фиорентины»: ждём приезда Кокорина и его подписи в контракте
Футбол / Италия 0
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Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли прокомментировал скорый приезд нападающего «Спартака» Александра Кокорина в стан команды.

«Мы ждём его приезда, затем подписи в контракте. Потом у нас будет возможность о нём поговорить», — цитирует Пранделли Firenze Viola.

Накануне стало известно, что клубы достигли принципиальной договорённости по трансферу игрока. Сумма сделки должна составить примерно € 5 млн. Итальянский клуб предложил Александру контракт с зарплатой около € 1,7 млн в год. Напомним, по условиям соглашения со «Спартаком», рассчитанного до лета 2023 года, Кокорин получает € 3 млн.

Александр перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

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