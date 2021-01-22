Палмери: «Фиорентина» следила за Кокориным с начала декабря, искала качественный трансфер

Итальянский спортивный журналист Танкреди Палмери прокомментировал трансфер нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».



«Фиорентина» следила за Кокориным уже с начала декабря. Он был их целью. Кокорин очень подходит клубу, он нападающий, которому не хватало удачи. Потенциал у него очень хороший. «Фиорентина» искала качественный трансфер, с нужной харизмой, потому что последние приобретения были не столь удачны. Вокруг Кокорина было много вопросов. Сейчас есть вопрос: сможет ли он сделать нужный шаг вперёд. «Фиорентина» верит в это», — сказал Палмьери в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Накануне стало известно, что клубы достигли принципиальной договорённости по трансферу игрока. Сумма сделки должна составить примерно € 5 млн. Итальянский клуб предложил Александру контракт с зарплатой около € 1,7 млн в год и дал ему 24 часа на принятие решения. При этом по условиям соглашения со «Спартаком», рассчитанного до лета 2023 года, Кокорин получает € 3 млн.



Александр перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

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