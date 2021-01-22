«Челси» объявил о переходе Томори в «Милан» на правах аренды

Защитник лондонского «Челси» Фикайо Томори продолжит карьеру в «Милане», сообщает официальный сайт лондонского клуба. Арендное соглашение с россонери рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Сообщалось, что синие готовы отдать англичанина в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа за € 30 млн. Такая сумма слишком велика для «россонери», но переговоры между клубами продолжились.
Было также известно, что игрок являлся запасным вариантом для «Милана». В приоритете у «россонери» было подписание контракта с защитником «Страсбура» Мохамедом Симаканом, однако 20-летний француз выбыл из-за травмы минимум на два месяца, поэтому переговоры по трансферу были остановлены.
В текущем сезоне Фикайо Томори провёл всего один матч в английской Премьер-лиге. Контракт игрока с «аристократами» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в € 17 млн.
- 22 января 2021
-
21:08
-
21:02
-
20:43
-
20:32
-
20:25
-
20:19
-
20:15
-
20:10
-
20:09
-
20:01
-
19:47
-
19:45
-
19:41
-
19:17
-
19:03
-
18:51
-
18:43
-
18:39
-
18:25
-
18:22
-
17:59
-
17:58
-
17:48
-
17:31
-
17:26
-
17:08
-
16:58
-
16:51
-
16:28
-
16:08
-
15:58
-
15:51
-
15:44
-
15:38
-
15:27