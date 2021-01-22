«Челси» объявил о переходе Томори в «Милан» на правах аренды

Защитник лондонского «Челси» Фикайо Томори продолжит карьеру в «Милане», сообщает официальный сайт лондонского клуба. Арендное соглашение с россонери рассчитано до конца сезона-2020/2021.

Сообщалось, что синие готовы отдать англичанина в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа за € 30 млн. Такая сумма слишком велика для «россонери», но переговоры между клубами продолжились.

Было также известно, что игрок являлся запасным вариантом для «Милана». В приоритете у «россонери» было подписание контракта с защитником «Страсбура» Мохамедом Симаканом, однако 20-летний француз выбыл из-за травмы минимум на два месяца, поэтому переговоры по трансферу были остановлены.

В текущем сезоне Фикайо Томори провёл всего один матч в английской Премьер-лиге. Контракт игрока с «аристократами» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в € 17 млн.