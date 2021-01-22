Стефан Эль-Шаарави вернётся в «Рому»

Фланговый нападающий «Шанхай Шеньхуа» Стефан Эль-Шаарави близок к возвращению в «Рому». Игрок уже прибыл в Рим, где готовится к медицинскому обследованию перед трансфером. Об этом информирует Sky Sport Italia.

Контракт Эль-Шаарави с китайским клубом рассчитан до лета 2022 года, но в нём предусмотрен пункт, который позволяет Стефану покинуть Поднебесную раньше положенного срока.

Напомним, итальянский вингер покинул «Рому» летом 2019 года. В составе «волков» он провёл 139 матчей, забил 40 голов и отдал 26 результативных передач. Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в € 8 млн.

Напомним, ранее стало известно также, что «Рома» намерена перехватить трансферную цель «Ювентуса». Речь идёт о защитнике американского клуба «Даллас» Брайане Рейнольдсе.

Счёт матча «Рома» — «Специя» был изменён из-за перебора замен у римлян