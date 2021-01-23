Куман: не понимаю, почему игроки «Барселоны» не могут забивать пенальти

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал непростую победу своей команды в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Корнельей» (0:2). Примечательным моментом в этой встрече стали два нереализованных пенальти в исполнении сине-гранатовых, что вызвало недовольство наставника каталонской команды.
«Я не понимаю, почему так происходит. У нас есть игроки, способные забивать пенальти. Не понимаю, в чём причина неудач. Игроки «Барселоны» не могут бить пенальти, они не забили два пенальти подряд. Это несерьёзно», — процитировало Кумана издание Sport.es.
Нидерландский специалист отметил, что два нереализованных одиннадцатиметровых удара «Барселоны» перевели игру в дополнительное время и заставили футболистов играть 120 минут, что в будущем может сказаться на физических кондициях команды.
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