Кузнецов заявил, что получал в ЦСКА в три раза меньше, чем сказал экс-спортивный директор

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о своей зарплате в клубе.

«Я получал в ЦСКА 7 тысяч долларов. Откуда взялась цифра 20 тысяч — понятия не имею. Шамханов травит, что ли? Куда в таком случае уходили оставшиеся 13 тысяч? Налево? Интересно получается», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В качестве игрока Кузнецов, помимо ЦСКА (Москва), выступал за «Эспаньол», «Лериду», «Алавес» и «Осасуну» (все — Испания), «Арсенал» (Тула), «Локомотив» (Нижний Новгород), «Сокол» (Саратов), «Торпедо-ЗИЛ» (Москва) и «Волгарь-Газпром» (Астрахань). Он участник чемпионата Европы 1992 года и чемпионата мира 1994 года.

В качестве главного тренера работал в челябинском «Спартаке» (2005), ФК «Нижний Новгород» (2007–2008), а также мини-футбольном клубе «Норильский Никель» (2004). Кроме того, он входил в тренерский штаб «Рубина».