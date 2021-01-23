Джек Уилшир: никогда не думал, что буду выступать в Чемпионшипе
Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, заключивший контракт с «Борнмутом», признался, что никогда не задумывался о выступлениях в Чемпионшипе.
«Раньше не играл в Чемпионшипе. Если бы 10 лет назад спросили, буду ли я когда-нибудь здесь выступать, я бы ответил отрицательно. Никогда об этом не думал. Но сейчас я готов и сосредоточен на том, чтобы помочь „Борнмуту“ завоевать повышение в классе.
Чувствую, что могу ещё что-то привнести в эту игру. Следующие месяцы мы будем выступать в Чемпионшипе, и я просто попытаюсь сделать всё что от меня зависит, чтобы помочь команде достичь нашей цели», — приводит слова Уилшира Goal.com.
Контракт 29-летнего футболиста с «Борнмутом» рассчитан до конца сезона-2020/2021.
Джек Уилшир стал игроком «Борнмута»
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