Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челтенхэм» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джек Уилшир: никогда не думал, что буду выступать в Чемпионшипе

Джек Уилшир: никогда не думал, что буду выступать в Чемпионшипе
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, заключивший контракт с «Борнмутом», признался, что никогда не задумывался о выступлениях в Чемпионшипе.

«Раньше не играл в Чемпионшипе. Если бы 10 лет назад спросили, буду ли я когда-нибудь здесь выступать, я бы ответил отрицательно. Никогда об этом не думал. Но сейчас я готов и сосредоточен на том, чтобы помочь „Борнмуту“ завоевать повышение в классе.

Чувствую, что могу ещё что-то привнести в эту игру. Следующие месяцы мы будем выступать в Чемпионшипе, и я просто попытаюсь сделать всё что от меня зависит, чтобы помочь команде достичь нашей цели», — приводит слова Уилшира Goal.com.

Контракт 29-летнего футболиста с «Борнмутом» рассчитан до конца сезона-2020/2021.

Джек Уилшир стал игроком «Борнмута»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021