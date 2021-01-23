«Вулверхэмптон» арендовал форварда «Реала Сосьедад»

«Вулверхэмптон» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Реала Сосьедад» Виллиана Жозе на правах аренды.
Арендное соглашение 29-летнего бразильского футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021. В контракте предусмотрена возможность последующего выкупа прав на футболиста.
В нынешнем сезоне Виллиан Жозе провёл в составе «Реала Сосьедад» 21 матч во всех турнирах. Бразильский форвард забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу. Около года назад нападающим интересовалась каталонская «Барселона».
«Вулверхэмптон» в 19 встречах набрал 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (40). В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Сити» и «Лестер Сити» (оба — по 38 очков).
- 23 января 2021
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