Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челтенхэм» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Вулверхэмптон» арендовал форварда «Реала Сосьедад»

«Вулверхэмптон» арендовал форварда «Реала Сосьедад»
Футбол / Англия 0

«Вулверхэмптон» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Реала Сосьедад» Виллиана Жозе на правах аренды.

Арендное соглашение 29-летнего бразильского футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021. В контракте предусмотрена возможность последующего выкупа прав на футболиста.

В нынешнем сезоне Виллиан Жозе провёл в составе «Реала Сосьедад» 21 матч во всех турнирах. Бразильский форвард забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу. Около года назад нападающим интересовалась каталонская «Барселона».

«Вулверхэмптон» в 19 встречах набрал 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (40). В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Сити» и «Лестер Сити» (оба — по 38 очков).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021