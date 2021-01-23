Головин начнёт матч Лиги 1 с «Марселем» на скамейке запасных

Главный тренер «Монако» Нико Ковач отметил, что российский полузащитник Александр Головин с большой долей вероятности не выйдет в стартовом составе команд на матч 21-го тура французской Лиги 1 с «Марселем».



«Головин прогрессирует. Конечно, он ещё не вошёл в игровой ритм, но я вижу развитие. Скорее всего, он начнёт встречу с „Марселем“ на скамейке запасных. После четырёх месяцев отсутствия мы предпочитаем не рисковать, а планомерно возобновлять работу. Я вижу его оптимальную позицию больше с краю», — приводит слова Ковача RMC.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет.

Матч 21-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Марсель» состоится сегодня, 23 января, на стадионе «Луи II» в Фонвьей. Начало встречи — в 23:00 мск.