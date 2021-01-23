Два игрока «Зенита» присоединились к команде на первом сборе

Центральный защитник Саба Сазонов и нападающий Михаил Погорелов присоединились к «Зениту» на первом зимнем сборе. Футболисты, выступающие в нынешнем сезоне за «Зенит»-2, будут работать с основным составом сине-бело-голубых, сообщает пресс-служба клуба.
«Зенит» отправился в Дубай, где проходит первый в 2021 году сбор клуба. Артём Дзюба и Андрей Лунёв из-за положительных тестов на коронавирус присоединятся к команде позднее. Планируется, что «Зенит» будет тренироваться в Дубае до 27 января, а затем, после небольшой паузы, проведёт вторые сборы там же — с 31 января по 12 февраля.
На первом этапе сборов «Зенит» сыграет ещё три товарищеских матча — с «Пахтакором» (Узбекистан) и белорусским «Шахтёром» из Солигорска (оба — 24 января), а также с екатеринбургским «Уралом» (27 января).
- 23 января 2021
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