Тульский «Арсенал» обыграл «Нови Пазар»
В товарищеском матче на сборах в Турции тульский «Арсенал» обыграл сербский «Нови Пазар». Встреча проходила на тренировочном поле отеля «Кемпински» в Белеке и завершилась со счётом 1:0.
Во втором тайме единственный мяч в матче забил полузащитник Владислав Пантелеев. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бахадиром Булутом (Турция).
В предыдущем товарищеском матче в Турции футболисты из Тулы встречались с сербским клубом «Бачка Топола». Встреча, проходившая в Белеке, закончилась вничью — 0:0.
«Арсенал» завершил первую часть сезона на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В 19 турах туляки набрали 14 очков. От зоны вылета команду отделяет одно очко. Сезон в РПЛ возобновится в конце февраля.
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