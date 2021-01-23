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Тульский «Арсенал» обыграл «Нови Пазар»

Тульский «Арсенал» обыграл «Нови Пазар»
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборах в Турции тульский «Арсенал» обыграл сербский «Нови Пазар». Встреча проходила на тренировочном поле отеля «Кемпински» в Белеке и завершилась со счётом 1:0.

Во втором тайме единственный мяч в матче забил полузащитник Владислав Пантелеев. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бахадиром Булутом (Турция).

В предыдущем товарищеском матче в Турции футболисты из Тулы встречались с сербским клубом «Бачка Топола». Встреча, проходившая в Белеке, закончилась вничью — 0:0.

«Арсенал» завершил первую часть сезона на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В 19 турах туляки набрали 14 очков. От зоны вылета команду отделяет одно очко. Сезон в РПЛ возобновится в конце февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
23 января 2021, суббота. 17:00 МСК
Арсенал Т
Тула, Россия
Окончен
1 : 0
Нови Пазар
Нови-Пазар, Сербия
1:0 Пантелеев – 57'
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