Девушка Пауло Дибалы призналась, что она бисексуальна

Ориана Сабатини, 24-летняя девушка нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, призналась в бисексуальности. Она сделала это во время общения с подписчиками в «Инстаграме».



«В самом ли деле я бисексуальна? Если нужно повесить на себя ярлык, то да, это так. Нет ничего прекраснее в жизни, чем чувствовать себя свободнее. Не знаю, лесбиянка я и люблю женщин или бисексуал, но точно не буду иметь никаких предубеждений по этому поводу», — цитирует Ориану Сабатини The Sun.

За туринский «Ювентус» Дибала выступает с 2015 года. До этого аргентинец защищал цвета «Палермо» и «Институто». С 2015 года футболист вызывается в сборную Аргентины. Действующий контракт игрока со «старой синьорой» истекает летом 2022 года.