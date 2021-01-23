«Ливерпуль» видит в полузащитнике «Вест Хэма» Деклане Райсе замену Жоржиньо Вейналдуму

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Вест Хэм Юнайтед» Деклану Райсу.



По сообщениям Eurosport, финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, ударил по активам мерсисайдцев, в связи с чем они ищут полузащитника, способного выполнять как свои основные обязанности, так и выходить на позиции центрального защитника. Как считают руководители мерсисайдцев, именно 22-летний англичанин подходит на эту роль.



Будущим летом заканчивается контракт с «Ливерпулем» у полузащитника Жоржиньо Вейналдума, и велика вероятность, что нидерландец покинет Туманный Альбион. К тому же в этом сезоне мерсисайдцы столкнулись с эпидемией травм центральных защитников. По мнению менеджмента красных, Райс не является прямой заменой Вейналдуму, но способен освободить полузащитника Джордана Хендерсона от обязанностей игры в опорной зоне, дав капитану мерсисайдцев возможность перейти на место нидерландца.



В нынешнем сезоне АПЛ Деклан Райс провёл 19 матчей и отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего англичанина в € 55 млн.

«МЮ», «Сити» и «Ливерпуль» поборются с «Челси» за Деклана Райса