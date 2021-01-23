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Ари в Дубае попробовал «золотой стейк»

Ари в Дубае попробовал «золотой стейк»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Краснодара» Ари выложил на своей странице в «Инстаграме» видео со знаменитым поваром Нусретом Гёкче по прозвищу Salt Bae, который подаёт «золотой стейк».

«Лучшее мясо», — подписал видео российский футболист.

Готовое блюдо, которое подаёт Гёкче, покрывается сверху 24-каратным сусальным золотом, безопасным для употребления в пищу. Дубайский повар прославился в Сети в первую очередь благодаря своей экстравагантной манере солить блюда.

Год назад полузащитник Франк Рибери дал жёсткий ответ на критику в свой адрес, которая появилась после того, как хавбек заказал «золотой стейк» стоимостью € 1200. Француз показал видео, на котором Нусрет Гёкче подаёт ему «золотой стейк». После этого многие пользователи Сети раскритиковали футболиста.

Рибери грубо ответил на критику за поедание «золотого стейка»
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