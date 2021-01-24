Головин прокомментировал победу «Монако» в матче с «Марселем». Он отдал 2 голевые передачи

Нападающий «Монако» Александр Головин прокомментировал победу в матче 21-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (3:1). Россиянин вышел на поле во втором тайме и отметился двумя результативными передачами.
«Важные три очка в матче с принципиальным соперником. Тем более после первого тайма проигрывали 0:1. После такой победы великолепные эмоции. «Монако» переломил игру после моего выхода на замену? Думаю, это совпадение. В перерыве внесли коррективы, добавила вся команда, поэтому и получился такой хороший результат. Но согласен с тем, что могу занести эту игру в актив себе. Две голевые передачи с угловых? Мы много работаем над стандартами, уделяем этому большое внимание. Так что ничего удивительного нет, здесь также заслуга всей команды. Готов ли играть в стартовом составе? С каждым матчем чувствую себя всё лучше и лучше, нет никаких проблем, а все решения по составу принимает главный тренер», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Монако» одержал четвёртую победу подряд и набрал 39 очков. Команда Нико Ковача занимает четвёртое место в таблице Лиги 1. «Марсель» (32) располагается на шестом месте.
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