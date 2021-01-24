Ковач оценил игру Головина в матче с «Марселем». Россиянин отдал две голевые передачи

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал игру российского полузащитника Александра Головина в матче 21-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (3:1). Головин вышел на поле во втором тайме и отметился двумя результативными передачами.

«Нам нужно было немного творчества. Поэтому я принял решение ввести Головина в перерыве. Он постепенно возвращается после травмы и отыграл сегодня 45 минут. Очевидно, я очень доволен его игрой. Мы постепенно готовим возвращение Александра, он должен делать это медленно. Но для него это может быть хорошей возможностью. Он сегодня вечером чувствовал себя хорошо, вот что он сказал нам в раздевалке», — приводит слова Ковача официальный сайт «Монако».

«Монако» одержал четвёртую победу подряд и набрал 39 очков. Команда Нико Ковача занимает четвёртое место в таблице Лиги 1. «Марсель» (32) располагается на шестом месте.