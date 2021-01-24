Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Андрей Мостовой прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Пахтакором»

Андрей Мостовой прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Пахтакором»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал разгромную победу команды (3:0) в товарищеском матче с «Пахтакором». Хавбек оформил дубль.

«Какие задачи ставил Сергей Семак перед этим матчем? Это сборы, надо набирать форму. Составы, как видите, совсем разные. В целом провели хорошую тренировку, выиграли. Конечно, на данном этапе, учитывая, что это сборы, наша игра оставляет желать лучшего. «Пахтакор» больше владел мячом, у них было преимущество. Но мы выиграли с крупным счётом. В целом сборы? Нагрузки приличные. Сегодняшняя игра, думаю, показатель — мы не очень хорошо двигались, уже накопилась усталость», — цитирует Мостового пресс-служба клуба.

«Зенит» является лидером Российской Премьер-Лиги. Петербургская команда по итогам 19 туров чемпионата России набрала 41 очко.

«Зенит» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021