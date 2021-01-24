Андрей Мостовой прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Пахтакором»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал разгромную победу команды (3:0) в товарищеском матче с «Пахтакором». Хавбек оформил дубль.
«Какие задачи ставил Сергей Семак перед этим матчем? Это сборы, надо набирать форму. Составы, как видите, совсем разные. В целом провели хорошую тренировку, выиграли. Конечно, на данном этапе, учитывая, что это сборы, наша игра оставляет желать лучшего. «Пахтакор» больше владел мячом, у них было преимущество. Но мы выиграли с крупным счётом. В целом сборы? Нагрузки приличные. Сегодняшняя игра, думаю, показатель — мы не очень хорошо двигались, уже накопилась усталость», — цитирует Мостового пресс-служба клуба.
«Зенит» является лидером Российской Премьер-Лиги. Петербургская команда по итогам 19 туров чемпионата России набрала 41 очко.
- 24 января 2021
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