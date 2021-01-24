Марио Балотелли раскритиковал действия властей Италии при борьбе с пандемией коронавируса

Нападающий «Монцы» Марио Балотелли выступил с критикой действий властей Италии, направленных на борьбу с коронавирусом.



«Италия — это Италия, что ещё могу сказать. Возможно, это самая красивая страна в мире, но она находится в упадке из-за нескольких человек, от которых меня тошнит. Я не правый и не левый, никогда не лез в политику. Но количество заражений коронавирусом растёт, и я действительно не понимаю, почему мы должны были провести Рождество и Новый год подобным образом. Они снова заперли нас, но кто-нибудь может мне объяснить, что такое красная зона?



Сейчас заражений в два раза больше, чем обычно. Все эти усилия… Ради ещё одной изоляции? Неужели те, кто руководит Италией, не могут управлять страной честно?» — приводит слова Балотелли Marca.