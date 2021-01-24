Джесси Лингард может продолжить карьеру в Португалии

Будущее полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда по-прежнему не определено. В борьбу за подписание британского плеймейкера включился «Порту», об этом сообщает Todofichajes.

По информации источника, «драконы» могут предложить за Лингарда € 10 млн. Ранее стало известно, что главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер хотел бы сохранить игрока перед насыщенной второй половиной сезона АПЛ, но всё же готов отпустить Джесси в аренду текущей зимой. Однако «Порту» претендует на вариант полноценной покупки игрока.

Сам Лингард положительно смотрит на перспективу сменить клубную прописку, ведь его не устраивает количество игровой практики в стане «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне он провёл в футболке «красных дьяволов» всего три матча.

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