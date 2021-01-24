Сульшер прокомментировал победу в матче Кубка Англии с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в матче 1/16 Кубка Англии с «Ливерпулем» (3:2).

«Великолепный результат. В нескольких эпизодах мы действовали замечательно, забивали хорошие голы. Защита была в порядке, несмотря на то что в конце матча были моменты, мы держали игроков «Ливерпуля» на дистанции.



Фернандеш забил отличный гол, качественно исполнил штрафной удар. Он оставался примерно на 45 минут после вчерашней тренировки, тренировал штрафные удары, поэтому я был почти уверен, что он сможет забить, если у него будет такая возможность", — цитирует Сульшера BBC.

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» переиграл «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 3:2. На 78-й минуте Бруну Фернандеш, вышедший на замену, забил победный гол со штрафного.