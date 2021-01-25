Соболев рассказал о травме, из-за которой у «Спартака» возникли претензии к штабу сборной

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о травме, из-за которой у московского клуба возникли претензии к тренерскому штабу сборной России.
«Моя травма немного поссорила «Спартак» и сборную России? Да, я слышал, но не скажу, что прямо поссорила, просто перед игрой произошла блокада колена.
Как это было: готовились к игре, встаю на разминку, заклинило колено. Это могло произойти где угодно: в сборной или на отдыхе. Предлагаю закрыть тему. Просто скажу, что чувствую себя отлично, стал чаще и тщательнее закачивать колено, чтобы травма не повторилась», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявлял, что тренерский штаб сборной России подверг опасности здоровье нападающего Александра Соболева.
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