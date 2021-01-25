Соболев рассказал, как Черчесов парится в бане вместе с игроками сборной России

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как футболисты сборной России ходят в баню с тренерским штабом.
«Как это происходит: в 12:30 – обед, с 13:30 до 16 часов – восстановительные процедуры. Кто-то посещает массаж, кто-то – бассейн. Мы, условно, идём в баню, к нам приходит Станислав Саламович. Парится, делится историями.
Главный банщик? Кокорин всё знает. Постоянно ходит в баню, и я с ним. В общественной бане был, в «Сандунах». Там классно! В чём кайф общественной бани? Просто с народом побыть», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в январе 2020 года, когда подписал арендное соглашение. 1 июля красно-белые выкупили права на нападающего за € 4,5 млн.
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