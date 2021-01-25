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«Эвертон» легко обыграл «Шеффилд Уэнсдей» и вышел в 1/8 Кубка Англии

«Эвертон» легко обыграл «Шеффилд Уэнсдей» и вышел в 1/8 Кубка Англии
Футбол / Англия 0

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Эвертон» принимал на своём поле «Шеффилд Уэнсдей» из Чемпионшипа. Встреча проходила на ливерпульском стадионе «Гудисон Парк» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

«Ириски» продемонстрировали разницу в классе и переиграли менее именитого оппонента по всем статьям. В первом тайме, на 29-й минуте, отличился Доминик Калверт-Льюин. Во второй половине встречи успех своими голами закрепили Ришарлисон (на 59-й минуте) и Йерри Мина (на 62-й минуте). К слову, две результативные передачи в этом матче сделал Хамес Родригес.

Как итог, уверенная победа «ирисок» выводит их в 1/8 финала Кубка Англии. Там «Эвертону» предстоит сойтись с победителем пары «Тоттенхэм» — «Уикомб».

Кубок Англии. 1/16 финала
24 января 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
1:0 Калверт-Льюин – 29'   2:0 Ришарлисон – 59'   3:0 Мина – 62'
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