«Эвертон» легко обыграл «Шеффилд Уэнсдей» и вышел в 1/8 Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Эвертон» принимал на своём поле «Шеффилд Уэнсдей» из Чемпионшипа. Встреча проходила на ливерпульском стадионе «Гудисон Парк» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

«Ириски» продемонстрировали разницу в классе и переиграли менее именитого оппонента по всем статьям. В первом тайме, на 29-й минуте, отличился Доминик Калверт-Льюин. Во второй половине встречи успех своими голами закрепили Ришарлисон (на 59-й минуте) и Йерри Мина (на 62-й минуте). К слову, две результативные передачи в этом матче сделал Хамес Родригес.

Как итог, уверенная победа «ирисок» выводит их в 1/8 финала Кубка Англии. Там «Эвертону» предстоит сойтись с победителем пары «Тоттенхэм» — «Уикомб».