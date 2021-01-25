«Астон Вилла» приобретёт игрока «Марселя» за € 17 млн, отказавшегося от перехода в «Зенит

«Астон Вилла», выступающая в английской Премьер-лиге, близка к приобретению 26-летнего центрального полузащитника «Марселя» Моргана Сансона, сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, сделка между клубами уже согласованы, а необходимые документы подписаны. Сумма сделки составит € 17 млн с учётом бонусов. Ожидается, что игрок завершит прохождение медицинского обследования уже в самое ближайшее время, после чего последует официальное объявление о сделке.
26-летний хавбек стал игроком «Марселя» зимой 2017 года, перейдя из «Монпелье» за € 9 млн. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2022 года.
Осенью прошлого года СМИ сообщали, что Морган Сансон отказался от перехода в санкт-петербургский «Зенит».
- 25 января 2021
-
03:48
-
03:37
-
02:42
-
01:19
-
01:19
-
01:04
-
00:55
-
00:37
-
00:05
-
00:01
- 24 января 2021
-
23:40
-
23:15
-
23:07
-
22:59
-
22:42
-
22:30
-
22:07
-
21:57
-
21:56
-
21:53
-
21:43
-
21:15
-
21:11
-
20:56
-
20:41
-
20:35
-
20:18
-
20:05
-
20:01
-
20:00
-
19:36
-
19:35
-
19:23
-
19:21
-
19:07