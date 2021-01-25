«Астон Вилла» приобретёт игрока «Марселя» за € 17 млн, отказавшегося от перехода в «Зенит

«Астон Вилла», выступающая в английской Премьер-лиге, близка к приобретению 26-летнего центрального полузащитника «Марселя» Моргана Сансона, сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, сделка между клубами уже согласованы, а необходимые документы подписаны. Сумма сделки составит € 17 млн с учётом бонусов. Ожидается, что игрок завершит прохождение медицинского обследования уже в самое ближайшее время, после чего последует официальное объявление о сделке.

26-летний хавбек стал игроком «Марселя» зимой 2017 года, перейдя из «Монпелье» за € 9 млн. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2022 года.

Осенью прошлого года СМИ сообщали, что Морган Сансон отказался от перехода в санкт-петербургский «Зенит».