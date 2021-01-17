Бывший тренер «Барселоны» Вальверде: работа в «Атлетике» — лучшее, что было в моей карьере

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями от работы в каталонском клубе. Также Вальверде возглавлял «Атлетик» из Бильбао.

«Куда бы ты ни пошёл, всегда находятся вещи, которые помогут в будущем. Мне очень повезло, что я тренировал «Барселону». Я узнал со всех сторон, что значит работать в таком клубе. Рад, что был там.

Но когда подписываешь контракт с «Барселоной», всё зависит от результатов команды.

В «Атлетике» очень хороший климат. Это лучшее, что было в моей карьере. Я сам являюсь болельщиком «Атлетика». Очень приятно тренировать родную команду», — цитирует Вальверде Marca.

Сегодня, 17 января, «Барселона» и «Атлетик» сыграют в финале Суперкубка Испании. Начало встречи — в 23:00 мск.