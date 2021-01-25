Диего Симеоне похвалил игроков «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне похвалил игроков и поделился мнением, что его команда хорошо выступает в нынешнем сезоне. «Матрасники» являются лидерами в турнирной таблице испанской Примеры, набрав в 18 турах 47 очков.
«Команда выдаёт хороший отрезок, за исключением матча с „Лейпцигом“ (1:2) в Лиге чемпионов. После карантина у нас улучшилась динамика игры. Есть футболисты, которые дали нам больше возможностей. Игроки чувствуют себя вовлечёнными. Команда работает хорошо, и единственный способ продолжить в этом направлении — быть лучше на каждой тренировке и держать баланс», — цитирует Симеоне Marca.
У ближайшего преследователя, мадридского «Реала», по итогам 19 туров испанской Примеры 40 очков. В тройку также входит «Барселона» (37).
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