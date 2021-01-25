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Крамарич побил рекорд Олича и стал лучшим хорватским бомбардиром в истории Бундеслиги

Крамарич побил рекорд Олича и стал лучшим хорватским бомбардиром в истории Бундеслиги
Футбол / Германия 0

Нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич помог своей команде победить «Кёльн» в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги.

29-летний футболист открыл счёт уже на 7-й минуте, реализовав пенальти, а на 75-й минуте довёл его до разгромного. Во втором случае Андрей также точно пробил с одиннадцатиметровой отметки. Матч завершился разгромной победой «Хоффенхайма» – 3:0.

Как сообщает Opta, Крамарич забил 73-й гол в Бундеслиге и возглавил список лучших бомбардиров соревнований среди хорватских игроков. Он побил рекорд экс-форварда «Гамбурга», «Баварии» и «Вольфсбурга» Ивицы Олича, у которого 72 мяча в немецком чемпионате. Ниже с ощутимым отставанием располагаются Марио Манджукич (53), Младен Петрич (51) и Иван Класнич (50).

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