В Нидерландах утверждают, что между «Аяксом» и «Спартаком» не было переговоров по Промесу

Нидерландские СМИ утверждают, что между «Аяксом» и «Спартаком» не было никаких переговоров по трансферу нападающего Квинси Промеса. Такую информацию приводит издание De Telegraaf.
По информации источника, «Аякс» удивлён сообщением российских СМИ о договорённости между клубами о переходе форварда, а также новостями о трансферной стоимости в размере € 12 млн. По словам представителей амстердамского клуба, с московской стороной пока ещё не было контактов. «Аякс» ждёт официального предложения от «Спартака».
Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за амстердамский клуб.
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