Президент «Атлетико»: всегда считали Суареса лучшим центральным нападающим в Европе

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался о чемпионской гонке в Испании, а также высоко отозвался о нападающем команды Луисе Суаресе, бесплатно перешедшем в клуб в летнее трансферное окно из «Барселоны».
«Мы можем выиграть чемпионат, а можем и не выиграть. Сейчас лишь середина сезона, осталось ещё много матчей. Сейчас мы на первом месте, но впереди ещё много встреч. Когда останется три матча, я скажу, станем ли мы чемпионами. У нас сильная команда, она в хорошей форме, и это придаёт сил, чтобы продолжать двигаться дальше. Футболисты отлично знают, что делать.
Что касается Суареса, мы всегда считали его лучшим центральным нападающим в Европе. Нам повезло, что он с нами. Все в клубе очень рады, что Луис здесь», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.
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