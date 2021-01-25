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Вратарь «Алании»: в Максименко и Сафонове нет ничего особенного. Посмотрел бы на них в ФНЛ

Вратарь «Алании»: в Максименко и Сафонове нет ничего особенного. Посмотрел бы на них в ФНЛ
Футбол / РПЛ 0
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Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко поделился мнением о голкиперах молодёжной сборной России Александре Максименко («Спартак») и Матвее Сафонове («Краснодар»).

«Они играют в сильных командах с мощными защитниками и исполнителями – все «сборники». Играли бы они в ФНЛ или командах нижней части таблицы, я бы на них посмотрел. Как бы они сыграли за «Аланию»? А как бы я за «Краснодар» или «Спартак»? Их вели по академиям, они не знают, что такое вторая лига, первая. Наверняка хорошо работали, чтобы попасть в РПЛ, молодцы. Но легко играть с теми, кто подносит всё на блюдечке, подчищает – мяч разодранный до вратаря доходит, с кровью. Мне кажется, ничего особенного в них нет. Могу быть не прав – может, Матвей и Саша ещё не до конца раскрылись, а я не разглядел», — цитирует Солдатенко Sports.ru.

Солдатенко ранее выступал за ростовский СКА и «Сочи», а также вызывался в сборную России U16. В нынешнем сезоне 23-летний вратарь провёл за «Аланию» 24 матча в Футбольной национальной лиге и пропустил 21 гол.

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