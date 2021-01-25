«Okko Спорт» покажет оставшиеся матчи Кубка Италии

«Okko Спорт» проведёт трансляции всех оставшихся матчей нынешнего розыгрыша Кубка Италии. Об этом сообщается в официальном «инстаграме» сервиса.



Доступ к просмотру встреч получат обладатели подписок «Okko Спорт» и «Okko Футбол». При этом дополнительная плата не предусмотрена.



В настоящее время Кубок Италии находится на стадии 1/4 финала. Оставшиеся участники соревнований – «Аталанта», «Лацио», «Наполи», «Специя», «Интер», «Милан», «Ювентус» и СПАЛ. Всего командам осталось провести девять встреч, поскольку в полуфинале победитель будет определён по итогам двухматчевого противостояния.



Первый четвертьфинальный матч Кубка Италии состоится завтра, 26 января. В нём сыграют «Интер» и «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Конте: скудетто и выход в Лигу чемпионов важнее Кубка Италии, но мы уважаем этот турнир