«Okko Спорт» покажет оставшиеся матчи Кубка Италии
«Okko Спорт» проведёт трансляции всех оставшихся матчей нынешнего розыгрыша Кубка Италии. Об этом сообщается в официальном «инстаграме» сервиса.
Доступ к просмотру встреч получат обладатели подписок «Okko Спорт» и «Okko Футбол». При этом дополнительная плата не предусмотрена.
В настоящее время Кубок Италии находится на стадии 1/4 финала. Оставшиеся участники соревнований – «Аталанта», «Лацио», «Наполи», «Специя», «Интер», «Милан», «Ювентус» и СПАЛ. Всего командам осталось провести девять встреч, поскольку в полуфинале победитель будет определён по итогам двухматчевого противостояния.
Первый четвертьфинальный матч Кубка Италии состоится завтра, 26 января. В нём сыграют «Интер» и «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
Конте: скудетто и выход в Лигу чемпионов важнее Кубка Италии, но мы уважаем этот турнир
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