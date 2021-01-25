Набабкин и Кучаев вернулись в общую группу ЦСКА

Защитник Кирилл Набабкин и полузащитник Константин Кучаев вернулись в общую группу ЦСКА после травм.
«Большое событие сегодняшней тренировки. Наба и Кучай работали в общей группе, но пока частично: провели разминочную часть и поработали с мячом. В игровых упражнениях пока не участвуют, заменяя их бегом», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в «Твиттере».
Набабкин в сезоне-2020/2021 провёл за ЦСКА три матча и не отметился результативными действиями. Во время встречи 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2) защитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у футболиста разрыв передней крестообразной связки правого колена.
Кучаев перенёс операцию, связанную с травмой мениска левого коленного сустава. Операция проводилась в одной из немецких клиник. В нынешнем сезоне хавбек вышел на поле 19 раз во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.
- 25 января 2021
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