Главный тренер «Акрона»: свозим нашего Ленина в Ульяновск
Главный тренер «Акрона» Игорь Пикущак рассказал, как в команде приняли бразильского новичка Маркса Ленина.
«Что касается встречи Ленина в команде, чуть-чуть потравили, конечно, по поводу имени. Называют либо Маркс, либо Ленин. Думаю, ему уже сказали, что в Тольятти есть улицы, названные в честь Маркса и Ленина. У нас практически в каждом городе бывшего СССР они есть. Свозим ли нашего Ленина в Ульяновск? Он только три дня с нами. Но свозим обязательно!» — сказал Пикущак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Николаю Егорычеву.
Напомним, бразильский хавбек заключил контракт с «Акроном» в октябре 2020 года. Ленин — воспитанник «Фламенго». На протяжении трёх сезонов полузащитник выступал за молодёжную команду «стервятников».
«Акрон» подписал Маркса Ленина
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